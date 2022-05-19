Испания и Италия изменили требования к документам для подачи на визы

Теперь по новым правилам потребуется предъявить выписку из банка о движении средств на счету за последние 3 месяца. Ранее для подачи документов на испанскую визу требовалась только справка об остатке на счету.

Как заявила эксперт по визам Юлия Валд, это нововведение может усложнить получение визы, потому что многие продолжают пользоваться наличными средствами, и «не все могут показать достойное хорошее движение».

Напомним, обе эти страны продолжают выдавать туристические визы российским путешественникам. Однако для получения испанских документов потребуется предъявить сертификат о прививке, одобренной в Европе или ВОЗ, или закончившийся шенген сроком от 1 года.