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Путешествия

Из Петербурга в Анталию запускают прямые регулярные рейсы авиакомпании Red Wings

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Российская авиакомпания Red Wings запускает регулярные рейсы из Петербурга в Анталию. Первый полет пройдет уже 3 июня, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Shutterstock.com

Рейсы будут проходить дважды в неделю. Из Пулково в Анталию самолеты будут летать по вторникам и пятницам, а в обратную сторону — по средам и воскресеньям. Перелеты будут выполняться на лайнерах Boeing 777-200, рассчитанных на 412 пассажиров.

Отмечается, что в этом сезоне Red Wings стал единственным российским перевозчиком, который запланировал прямые регулярные рейсы из Петербурга в Анталию.

Напомним, из аэропорта Пулково начнут летать прямые чартерные рейсы в турецкий Даламан. Первый самолет запустят 26 мая, сообщила пресс-служба «Воздушных Ворот Северной столицы».

А еще авиакомпания «Аэрофлот» увеличит количество рейсов в турецкие Анталью и Стамбул с 27 мая. Теперь полеты будут проходить три раза в день, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

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