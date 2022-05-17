Из Пулково в турецкий Даламан запустят чартерные рейсы в конце мая

Рейсы будут проходить пять раз в неделю по понедельникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям. Их будет выполнять Turkish Airlines. Билеты можно купить у туроператоров в составе туристического пакета.

Согласно расписанию, самолеты из Пулково в Даламан будут вылетать в 15:30, а прилетать в аэропорт Даламана в 19:45. Обратный рейс из Даламана пройдет в 20:40, прибытие в Пулково — в 01:10. Время в пути составит чуть более 4 часов.

Напомним, авиакомпания «Аэрофлот» увеличит количество рейсов в турецкие Анталью и Стамбул с 27 мая. Теперь полеты будут проходить три раза в день, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.