18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

Из Пулково в турецкий Даламан запустят чартерные рейсы в конце мая

Поделиться:

Из аэропорта Пулково начнут летать прямые чартерные рейсы в турецкий Даламан. Первый самолет запустят 26 мая, сообщила пресс-служба «Воздушных Ворот Северной столицы».

Shutterstock.com

Рейсы будут проходить пять раз в неделю по понедельникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям. Их будет выполнять Turkish Airlines. Билеты можно купить у туроператоров в составе туристического пакета.

Согласно расписанию, самолеты из Пулково в Даламан будут вылетать в 15:30, а прилетать в аэропорт Даламана в 19:45. Обратный рейс из Даламана пройдет в 20:40, прибытие в Пулково — в 01:10. Время в пути составит чуть более 4 часов.

Напомним, авиакомпания «Аэрофлот» увеличит количество рейсов в турецкие Анталью и Стамбул с 27 мая. Теперь полеты будут проходить три раза в день, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: