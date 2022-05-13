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Путешествия

«Аэрофлот» увеличивает количество рейсов в Турцию

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Авиакомпания «Аэрофлот» увеличит количество рейсов в турецкие Анталью и Стамбул с 27 мая. Теперь полеты будут проходить три раза в день, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«С 27 мая мы увеличиваем количество рейсов из Москвы в Стамбул и Анталью до трех в день. Полеты будут выполняться на самолётах Airbus A330», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале.

В какие именно дни будут летать самолеты в Анталью и Стамбул в авиакомпании не уточнили. Отмечается, что «Аэрофлот» уже возобновил полеты в Индию, Турцию, на Мальдивские острова и Шри-Ланку, в Казахстан, Киргизию, Иран, Азербайджан, Армению и Узбекистан.

Напомним, авиакомпания «Аэрофлот» возобновила регулярные рейсы в Анталью и Стамбул с 6 мая. Перелеты в Анталью и Стамбул проходят до двух раз в день на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330. Также, все рейсы выполняются из терминала C аэропорта Шереметьево.

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