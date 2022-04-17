Турция запустит авиакомпанию для перевозки российских туристов

Так, авиакомпанию запустили, «чтобы не оставлять российский рынок пустым и не перекрывать турпоток из этой страны в Турцию». Первые рейсы запланированы на конец мая.

На первом этапе для перевозки туристов из России собираются задействовать пять самолетов Airbus: три широкофюзеляжных и два — узкофюзеляжных.