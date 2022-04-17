Турция запустит авиакомпанию для перевозки российских туристов

В Турции создали новую авиакомпанию Southwind, которая будет заниматься перевозкой российских туристов на курорты страны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на портал Airport Haber.
Так, авиакомпанию запустили, «чтобы не оставлять российский рынок пустым и не перекрывать турпоток из этой страны в Турцию». Первые рейсы запланированы на конец мая.
На первом этапе для перевозки туристов из России собираются задействовать пять самолетов Airbus: три широкофюзеляжных и два — узкофюзеляжных.
Напомним, ранее стало известно о том, что авиакомпания Pegasus Airlines с 12 апреля возобновила рейсы из Пулково в Стамбул, аэропорт имени Сабихи Гекчен. Также Ростуризм намеревается восстановить полетные программы в Турцию к началу мая. Об этом заявила глава ведомства Зарина Догузова.
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