Ростуризм планирует восстановить полетные программы в Турцию к маю

«Накануне созвонилась с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем. Обсудили с коллегой текущую ситуацию. Работаем над тем, чтобы создать условия для проведения предстоящего туристического сезона, и в течение апреля, к майским праздникам постепенно восстановить полетные программы», — сообщила Догузова.

Туроператоры начали восстанавливать полетные программы за границу. Из-за роста цен на перелеты и проживания в отелях Турции и Египта туры в эти страны также подорожали. Поездка в Турцию в апреле может обойтись в среднем в 104 тысячи рублей, в Египет — в 130 тысяч рублей.

Напомним, Россия возобновляет авиасообщение с 52 странами с 9 апреля. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. В список вошли, в частности, Аргентина, Индия, Китай, ЮАР.