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Из Пулково в Стамбул возобновят рейсы Pegasus Airlines

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Авиакомпания Pegasus Airlines с 12 апреля возобновит рейсы из Пулково в Стамбул, аэропорт имени Сабихи Гекчен. Об этом сообщает оператор петербургского аэропорта — компания «Воздушные ворота Северной столицы».

Darkdiamond67 / Shutterstock.com

Самолеты между Петербургом и Стамбулом будут летать четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

Вылет из Пулково запланирован на 14:55, прилет в Стамбул — в 18:50. Время в пути составит 3 часа 55 минут. Обратный рейс из Стамбула будет вылетать в 09:55, прибытие в Петербург — в 13:55.

Пассажиров на маршруте между Петербургом и Стамбулом будут перевозить воздушные судна Airbus A320 и Boeing 737–800. Напомним, Ростуризм намеревается восстановить полетные программы в Турцию к началу мая. Об этом заявила глава ведомства Зарина Догузова.

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