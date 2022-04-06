Из Пулково в Стамбул возобновят рейсы Pegasus Airlines

Авиакомпания Pegasus Airlines с 12 апреля возобновит рейсы из Пулково в Стамбул, аэропорт имени Сабихи Гекчен. Об этом сообщает оператор петербургского аэропорта — компания «Воздушные ворота Северной столицы».
Самолеты между Петербургом и Стамбулом будут летать четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.
Вылет из Пулково запланирован на 14:55, прилет в Стамбул — в 18:50. Время в пути составит 3 часа 55 минут. Обратный рейс из Стамбула будет вылетать в 09:55, прибытие в Петербург — в 13:55.
Пассажиров на маршруте между Петербургом и Стамбулом будут перевозить воздушные судна Airbus A320 и Boeing 737–800. Напомним, Ростуризм намеревается восстановить полетные программы в Турцию к началу мая. Об этом заявила глава ведомства Зарина Догузова.
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