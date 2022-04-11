С 29 марта Дания сняла ограничения по коронавирусу на въезд для всех путешественников, в том числе из России. ПЦР-тесты не нужны ни при въезде в Данию, ни после въезда. Также больше нет требований по самоизоляции после въезда. Посольство Дании в Москве уже возобновило рассмотрение визовых заявлений, процедура проходит в обычном порядке. «Подать заявление можно на любую категорию визы — никаких ограничений нет», — приводит Ассоциация туроператоров России заявление посольства Дании в Москве.

Стандартное время рассмотрения заявления на визу в Данию для россиян, которые планируют поездку как туристы, а также с целью посещения друзей или родственников, составит до 10 календарных дней без учета доставки паспорта. Подать заявление на визу в Данию можно в визовых центрах оператора VFS Global в Москве, Петербурге и еще 14 городах России, а также в Алматы и Минске.

С 1 апреля россияне также могут поехать в Швецию. Для этого больше не нужно соблюдать карантин, предъявлять справки о вакцинации от коронавируса и ПЦР-тесты. Прием документов для получения виз возобновили центры VFS Global в Москве и еще 18 городах России.

Срок рассмотрения визовых заявлений может быть больше, чем обычно, поскольку «многие люди хотят путешествовать». По этой причине количество записей, доступных для подачи заявления на получение визы в России, будет ограниченным. Заявку на визу в Швецию можно подавать за 6 месяцев до запланированной поездки, но не позднее, чем за 14 дней до въезда.

Напомним, 28 февраля Росавиация сообщила о закрытии воздушного пространства для воздушных судов 36 государств. Прямым рейсом добраться в некоторые страны теперь невозможно. Для этого предстоит лететь с пересадками через Турцию (Стамбул, Анталья) или аэропорты Ближнего Востока (Дубай, Абу-Даби, Доха).