10 мест недалеко от Петербурга, где можно восстановить душевное равновесие (и даже поорать!)

До майских праздников — меньше недели. Мы уже рассказывали, куда можно уехать отдохнуть за границу. Если же на продолжительный отпуск нет времени или возможностей — предлагает 10 мест вблизи Петербурга, где можно остаться наедине с собой, перевести телефон в авиарежим и отдохнуть (а где-то даже поорать!) от бешеного потока новостей.
Экоотель «Лес»
На берегу озера Зеркальное располагается экоотель. Здесь нет электричества и водопровода — только свечи, факелы и нетронутый лес вокруг. На территории — пять домиков и два шалаша, покрытые мхом и дерном снаружи и отапливаемых дровяными печами внутри, поэтому в них очень тепло в холодную погоду. Есть беседка для приготовления гриля. На берегу — баня, оборудованная площадкой для костров, и экотуалеты. Постояльцы на местt могут приобрести антитревожные атрибуты — матрасы из сена и подушки с травами. Добраться сюда можно от Финляндского вокзала на электричке, доехав до станции Яппиля. От нее необходимо пройти пешком вдоль по шоссе 600 метров, а затем — по указателю «База УПП» налево по лесной дороге один километр. Арена одного домика на двоих обойдется примерно в 3000 рублей за сутки.
Подробную информацию можно узнать здесь.
Гряда Вярямянселькя
Это заказник в Приозерском районе. Здесь расположено озеро Волчье, возле которого можно посидеть на поваленных деревьях. Вдоль берегов реки Волчья оборудовали места для отдыха туристов — с местами для огня. Есть длинный мост, откуда приятно любоваться зеркальной гладью, и смотровая площадка. На пути встретите старую ГЭС — когда-то самое крупное частное гидросооружение в Финляндии. Общая продолжительность маршрута составляет 2–3 часа. Тропа пригодна для велосипедной прогулки.
Чтобы добраться сюда, необходимо на Финляндском вокзале сесть на электричку до Петяярви. От станции пройти 500 метров пешком в восточном направлении прямо до железнодорожного моста. На личном автомобиле необходимо ехать по дороге «Сортавала» до поселка Петровское, затем — прямо по улице Шоссейной до Никольской церкви, далее — налево под железнодорожный мост. Рекомендуем воспользоваться координатами 60.630712°; 30.121428°.
Ладожское озеро
Достаточно излюбленное петербуржцами место. В летний период здесь многолюдно, а пока — можно уединиться. Из достопримечательностей — красивое здание вокзала, возведенное по проекту Бершадской. Кстати, в нем расположен небольшой музей — с постоянной экспозицией, посвященной работникам железнодорожного узла и всем, кто защищал «Дорогу жизни». Неподалеку располагается Осиновецкий маяк. Добраться сюда можно от Финляндского вокзала на электричке до станции «Ладожское озеро», а дальше пройти полтора километра в обратном направлении. Если путешествуете на автомобиле, необходимо выехать из Петербурга по трассе Е105 в западном направлении, следуя до поселка Ладожское озеро.
Комаровский берег
Это особо охраняемая территория в Курортном районе. Здесь пролегает экотропа через густой хвойный лес вдоль песчаного берега Финского залива. Несмотря на небольшую протяженность — 2,8 километров — гулять можно долго. По всему маршруту расставлены тематические стенды с информацией о сохранившейся флоре и фауне, есть места для отдыха — лавочки и беседка. Перед входом можно посмотреть на архитектурный памятник — вилла Рено — с небольшим парком и искусственными водоемами. В 2019-м здание отреставрировали, но для посещения оно недоступно. Неподалеку расположена деревянная дача театрального чиновника Юхневича. Добраться сюда можно от Финляндского вокзала на электричке до Комарово. На машине удобнее ехать по координатам: 60.179537, 29.800220.
Бухта Батарейная
В деревне Шепелево есть живописная бухта с песчаным берегом Финского залива и густым хвойным лесом. Одна из достопримечательностей территории — действующий маяк на мысе небольшого полуострова Каравалдай (его осмотреть нельзя, но можно погулять по территории). В теплое время года сюда удобно ехать с палаткой. Добраться можно на 401 автобусе от станции метро «Автово» прямо до деревни Шепелево. От остановки необходимо пройти пешком около трех километров до берега. Если путешествуете на автомобиле, рекомендуем воспользоваться координатами 59.973304, 29.127416.
Хо Ши Мина
Это 8-километровая экотропа на особо охраняемой территории в Приозерском районе. Для места характерен карельский ландшафт: густой хвойный лес, замшелые огромные валуны и скалы. Из достопримечательностей — 50-метровая гора Парнас, являющаяся самой высокой горой скального массива Большие скалы, Ястребиное и Хухтилампи озера. Последнее — славится подвесным мостом. Чтобы добраться сюда, необходимо сесть на электричку от Финляндского вокзала и доехать до станции Кузнечное, а затем пройти пешком порядка 12 километров. Если едите на автомобиле, воспользуйтесь координатами карьера 61.159552, 29.701146 (пешком к озеру Ястребиное придется идти самостоятельно).
Тропа здоровья вокруг озера Хепоярви
Это три маршрута по живописной местности в Токсове разной протяженности: 10, 20 и 30 километров. Тропа начинается от берега озера Хепоярви. Во время прогулки можно встретить так называемые «ходульные деревья» — стоящие на обнаженных корнях — диких уток и дятлов. Есть песчаные карьеры и пляж. Недалеко от тропы расположен комплекс отдыха «Северный склон» — с экстрим-парком, баней, бильярдом, горнолыжными склонами и лодочной станцией. Доехать можно на 619 автобусе от станции метро «Девяткино» до Советов (ул. Санаторная), а затем — пешком 30 минут. Или на электричке от Финляндского вокзала до Кавголово, а затем пройтись 3,5 километра. На автомобиле по координатам: 60.168732, 30.573623.
Парк Сергиевка
Если ничего не слышали об этом месте, наверняка видели фотографии в социальных сетях с валуном головы (ее еще часто именуют «Адамова голова») — это скульптура неизвестного мастера на территории бывшей усадьбы Лейхтенбергских в Петергофе. Здесь располагается одноименный дворец в стиле позднего классицизма. Есть озеро, возле которого приятно сидеть в теплую погоду, и выход к Финскому заливу. Вход в парк бесплатный. Добраться сюда можно на электричке от Балтийского вокзала в Калищенском направлении до станции «Университетская» или на 200 автобусе от станции метро «Автово» до остановки «Цветоводческий питомник». На автомобиле — по Ораниенбаумскому шоссе.
Липовское озеро
Это озеро с соленой водой в Кингисепском районе, расположенное в семидесяти километрах от Нарвы. Здесь обитают окуни, щуки, судаки и даже камбала. Территория окружена хвойным лесом и песчаным пляжем. В теплое время года можно устроить пикник или приехать с палатками. Добираться сюда лучше всего на машине по координатам: 59.744139, 28.152428. Путь составит 2-3 часа.
Экотропа «Лесные дали»
Это живописный двенадцатикилометровый маршрут на территории природного заказника «Шалово-Перечицкий» в Лужском районе. Здесь достаточно разнообразный ландшафт: густой лес, песчаные холмы, чистые озера. Тропа оснащена информационными стендами, рассказывающими об особенностях местных флоры и фауны. Для отдыха предусмотрены пять беседок, а на берегу озера Черное есть смотровая площадка. Доехать можно на электричке от Балтийского вокзала до Луга-1, затем пройти 250 метров в направлении одноименного вокзала, оттуда сесть на автобус № 139 и доехать до остановки «Турбаза Рубин». Если отправляетесь на машине, воспользуйтесь координатами: 60.004469, 30.036640.
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