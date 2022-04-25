10 мест недалеко от Петербурга, где можно восстановить душевное равновесие (и даже поорать!)

Гряда Вярямянселькя

Это заказник в Приозерском районе. Здесь расположено озеро Волчье, возле которого можно посидеть на поваленных деревьях. Вдоль берегов реки Волчья оборудовали места для отдыха туристов — с местами для огня. Есть длинный мост, откуда приятно любоваться зеркальной гладью, и смотровая площадка. На пути встретите старую ГЭС — когда-то самое крупное частное гидросооружение в Финляндии. Общая продолжительность маршрута составляет 2–3 часа. Тропа пригодна для велосипедной прогулки.

Чтобы добраться сюда, необходимо на Финляндском вокзале сесть на электричку до Петяярви. От станции пройти 500 метров пешком в восточном направлении прямо до железнодорожного моста. На личном автомобиле необходимо ехать по дороге «Сортавала» до поселка Петровское, затем — прямо по улице Шоссейной до Никольской церкви, далее — налево под железнодорожный мост. Рекомендуем воспользоваться координатами 60.630712°; 30.121428°.