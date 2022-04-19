Майские за границей: куда еще можно улететь из Петербурга и Москвы на длинные выходные?

Несмотря на то, что санкции закрыли для россиян большинство привычных туристических направлений, отправиться за границу на майские праздники все же можно. Рассказываем о том, куда еще можно полететь и сколько это будет стоить. От пляжей Турции, Египта и ОАЭ до водопадов Киргизии, дороги на Памир в Таджикистане и бар-хоппингу в Сербии.
Сербия
Как добраться: из Петербурга (как из Москвы) летают прямые рейсы авиакомпании Air Serbia в Белград. Время в пути из Пулково занимает 2 часа 50 минут, из Шереметьево — чуть больше 3 часов.
Сколько стоят билеты: рейсы из Петербурга совершаются не каждый день, к примеру можно вылететь 29 апреля. Обойдется такой билет чуть больше чем в 40 тысяч рублей в одну сторону. Билеты из Москвы на момент написания материала уже были распроданы.
Что нужно иметь в виду: в стране по-прежнему действуют коронавирусные ограничения. Въехать в нее можно лишь при наличии отрицательного ПЦР-теста, сданного менее чем за двое суток до вылета (исключение делается лишь для людей, привитых в Сербии). Также следует помнить, что самолеты Сербских авиалиний, продолжающие полеты в Россию, в последние два месяца стали излюбленным объектом «телефонных террористов», поэтому следует быть готовыми к задержкам рейсов.
Что посмотреть: Одним из символов столицы Сербии является Белградская крепость, стоящая на основании еще римских времен. Путеводители рекомендуют заглянуть в старый квартал Скадарлия, когда-то бывший главным богемным местом города. Также посетителей ждут заведения барного квартала квартал на Цетиньской улице.
Турция
Как добраться: из Петербурга и Москвы в Турцию летают самолеты компаний Turkish Airlines и Pegasus Airlines. Рейсы выполняются в Стамбул и Анталью. Как из Пулково, так и из Москвы полет займет 4—4,5 часа в зависимости от направления. Также сообщалось, что Турция создаст отдельного перевозчика для российского направления, но это произойдет не раньше конца мая.
Сколько стоят билеты: все зависит от даты и направления. Так, билет на рейс из Пулково в Стамбул на 29 апреля стоит больше 90 тысяч рублей, а вот 7 мая путешествие в одну сторону будет стоить уже 37 тысяч рублей. Полет в Анталию обойдется на пару тысяч дороже.
Что нужно иметь в виду: коронавирусные ограничения действуют и в Турции. Непривитые путешественники должны иметь при себе результат ПЦР-теста не старше 3 суток. Подойдет также сертификат о перенесенном заболевании (не старше полугода) и документ о сделанной прививки (из российских вакцин страна признает «Спутник V», если вторая доза сделана не позже, чем за две недели до поездки). В течение трех суток до отъезда необходимо распечатать и заполнить специальную анкету для получения HES-кода (специального кода здоровья).
Что посмотреть: главным символом Стамбула является Большая мечеть Айя-София. Улица Истекляль (улица Независимости) имеет славу самой оживленной улицы города, где расположены магазины крупнейших мировых брендов. Анталия же известна не только своими пляжами, но и археологическим музеем и своим восточным рынком.
ОАЭ
Как добраться: арабская компания Emirates возит пассажиров из Петербурга и Москвы в Дубай. Из столицы путь займет 5 часов, из Петербурга — на час больше.
Сколько стоят билеты: в течение майских праздников полет из Пулково обойдется существенно дороже 60 тысяч (в один конец!). Если вылететь из Москвы 7 мая, то можно урвать билет за 45 тысяч. Из столицы также летают самолеты российской авиакомпании Red Wings. Стоит такой рейс «всего» около 42 тысячи, однако самолет делает техническую остановку в Махачкале, поэтому время в пути составляет целых 7 часов.
Что нужно иметь в виду: коронавирусные ограничения действуют и тут. Тем, кто привит «Спутник V», нужен только сертификат на английском языке (не старше года). Без ПЦР-теста могут въехать и переболевшие, но их сертификат должен быть не старше 1 месяца.
Что посмотреть: главной достопримечательностью Дубая является самый высокий небоскреб в мире — 828-этажный Бурдж-Халифа. Тем же, кто хочет приобщиться к более традиционной культуре рекомендуют посетить исторический район Аль-сиф (правда многие путешественники жалуются, что подлинной старины там осталось не так много как хотелось бы).
Египет
Как добраться: еще недавно Египет был одним из самых бюджетных и легкодоступных направлений для россиян. Сейчас это отнюдь не так. Регулярные рейсы выполняются в основном авиакомпанией EgyptAir и удобный, возможно, придется поискать.
Сколько стоят билеты: перелет регулярным рейсом из Москвы в Каир обойдется в 28—60 тысяч рублей в один конец. Можно воспользоваться услугами турфирм, однако путевки на традиционно популярные курорты вроде Хургады и Шарм-эль-Шейха сейчас зачастую стоят дороже 70 тысяч за неделю даже при трехзвездочном размещении.
Что нужно иметь в виду: путешественникам необходимо получать туристическую визу (это можно сделать в электронном виде). Это добавит к стоимости поездки еще 25 долларов. Отдыхающие, приехавшие на курорты Южного Синая освобождены от уплаты этого сбора.
Что посмотреть: помимо пирамид, Долины царей, и все тех же курортов Египет интересен своими музеями, в частности каирским Музеем Египетской цивилизации и Музеем Исламской культуры. Также в Каире можно найти множество интересных с архитектурной точки зрения мечетей. Есть также в столице Египта огромные молы, где путешественники могут заняться шопингом.
Узбекистан
Как добраться: Узбекистан сегодня остается одним из самых развитых и разнообразных направлений для российских авиатуристов. Рейсы Uzbekistan Airways совершаются из Пулково и Домодедово. На выбор путешественников есть билеты до Ташкента, Бухары, Ферганы, Самарканда и целого ряда других городов. Время в пути составит 4—5 часов.
Сколько стоят билеты: цены на билеты в Бухару из Петербурга стартуют от 18 тысяч рублей в один конец, полет в Самарканд обойдется уже в 26 тысяч. А вот из Москвы в Ташкент на 7 мая можно взять билет за 11 тысяч.
Что нужно иметь в виду: для въезда в страну нужен ПЦР-тест. Впрочем, привитые «Спутник V» предъявлять его не обязаны.
Что посмотреть: главными жемчужинами страны являются города шелкового пути Самарканд и Бухара, изобилующие древними мусульманскими постройками. Старый город есть и в Ташкенте. желающим же посетить настоящий восточный базар рекомендуют отправиться на ташкентский рынок «Чорсу».
Таджикистан
Как добраться: очевидно, поборется за российских туристов и Таджикистан. Улететь туда также можно как из Москвы (около 4 часов в пути), так и из Петербурга (перелет займет примерно 5 часов). Летают в страну самолеты «Уральских авиалиний» и компании Somon Air.
Сколько стоят билеты: полет из Петербурга в Душанбе обойдется примерно в 15 тысяч рублей вне зависимости от авиакомпании. Из Москвы можно найти билет за 10 тысяч рублей в один конец.
Что нужно иметь в виду: для въезда необходимо иметь ПЦР-тест. От этой обязанности избавляются переболевшие коронавирусом в течение последнего полугода либо вакцинированные от COVID-19 в течение года до момента прибытия в Таджикистан.
Что посмотреть: самыми известными достопримечательностями Душанбе и Худжанда (еще один город, куда летают самолеты из России) являются средневековые крепости. Любители природных красот могут отправиться в путь по дороге на Памир.
Киргизия
Как добраться: еще одно среднеазиатское направление — Киргизия. Из Петербурга и Москвы выполняются рейсы в столицу этого государства Бишкек и в город Ош (на выбор есть самолеты киргизской Avia Traffic Company, «Уральских авиалиний» и S7). Время в пути составит от 4 до 5 часов.
Сколько стоят билеты: из Москвы билеты в Киргизию стоят около 10 тысяч рублей. Из Петербурга — дороже, от 15 до 25 тысяч. При этом разница в стоимости перелета до Бишкека и до Оша незначительная.
Что нужно иметь в виду: как и в большинстве доступных для россиян стран, в Киргизии признают «Спутник V». Привитые путешественники могут не сдавать ПЦР-тест при въезде в страну. Другим придется пройти эту процедуру не ранее, чем за 72 часа до въезда.
Что посмотреть: ни Бишкек, ни Ош не могут похвастаться таким количеством великолепных памятников старины, как Самарканд или Худжанда. Сюда, скорее, следует ехать за природой, то есть за расположенными на расстоянии от городов Ущельем Аламедин, водопадом Ак-Сай, или музеем Музей Сулайман Тоо, расположенным прямо в скале.
Беларусь
Как добраться: из Петербурга и Москвы в столицу Беларуси летают самолеты национального перевозчика Belavia. Путь из Пулково займет полтора часа, из Москвы — 1 час 20 минут.
Сколько стоят билеты: в зависимости от дат, перелет из Москвы может обойтись в 4—11 тысяч в один конец. Пассажирам из Петербурга придется заплатить 5,5—12 тысяч.
Что нужно иметь в виду: руководство страны отменило коронавирусные ограничения на границе с Россией.
Что посмотреть: хотя Минск очень серьезно пострадал во время Великой Отечественной войны, на территории старого города (включает «Верхний город», «Троицкое предместье», «Раковское предместье») сохранилось некоторое количество исторических построек. Визитной карточкой страны являются многочисленные замки, некоторые из которых дошли до нашего времени в неплохом состоянии. Самым известным из них, вероятно, является Мирский замок.
Армения
Как добраться: до Еревана летают самолеты разных авиакомпаний, правда, в основном из Москвы. На выбор есть рейсы Utair, Red Wings, ИрАэро.
Сколько стоят билеты: в зависимости от даты на майские праздники цена перелета составит от 15 до 25 тысяч рублей в один конец.
Что нужно иметь в виду: при пересечении границы Армении турист должен иметь при себе ПЦР-тест (не старше 72 часов) или сертификат о вакцинации.
Что посмотреть: Армения знаменита своими древними храмами и церквями. Одним из самых узнаваемых является комплекс Эчмиадзин, находящийся всего в 15 км от Еревана. Но и в самой армянской столице есть что посмотреть: к примеру, музей древних манускриптов или коньячный завод.
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