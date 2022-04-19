Майские за границей: куда еще можно улететь из Петербурга и Москвы на длинные выходные?

Сербия

Как добраться: из Петербурга (как из Москвы) летают прямые рейсы авиакомпании Air Serbia в Белград. Время в пути из Пулково занимает 2 часа 50 минут, из Шереметьево — чуть больше 3 часов.

Сколько стоят билеты: рейсы из Петербурга совершаются не каждый день, к примеру можно вылететь 29 апреля. Обойдется такой билет чуть больше чем в 40 тысяч рублей в одну сторону. Билеты из Москвы на момент написания материала уже были распроданы.

Что нужно иметь в виду: в стране по-прежнему действуют коронавирусные ограничения. Въехать в нее можно лишь при наличии отрицательного ПЦР-теста, сданного менее чем за двое суток до вылета (исключение делается лишь для людей, привитых в Сербии). Также следует помнить, что самолеты Сербских авиалиний, продолжающие полеты в Россию, в последние два месяца стали излюбленным объектом «телефонных террористов», поэтому следует быть готовыми к задержкам рейсов.

Что посмотреть: Одним из символов столицы Сербии является Белградская крепость, стоящая на основании еще римских времен. Путеводители рекомендуют заглянуть в старый квартал Скадарлия, когда-то бывший главным богемным местом города. Также посетителей ждут заведения барного квартала квартал на Цетиньской улице.