Шесть открытых бассейнов в Петербурге и Ленобласти, где можно плавать даже зимой

Шезлонги, вода, сосновый лес и -15 за окном — последнее, кстати, не помешает создать отпускное настроение прямо сейчас. «Собака.ru» собрала список мест в Петербурге и Ленобласти, где можно поплавать зимой.
«Охта Парк»
Всесезонный курорт находится всего в 10 километрах от Петербурга. Поплавать здесь можно круглый год: зимой для посетителей работает комплекс бассейнов с подогревом под открытым небом с видом на сосновый лес. Стандартный билет для взрослых (трехчасовое посещение) обойдется в 1500 тысячи, а доплата за каждый час составит 500 рублей. Есть финская сауна с панорамным окном и видом на горнолыжные трассы и зона отдыха, где можно выпить чашку кофе или чая. Дополнительно можно арендовать халат и шкафчик для вещей — каждая услуга обойдется в 200 рублей. Пока в городе действуют «детские ограничения», развлечение доступно только для людей старше 18 лет, имеющим QR-код.
Где: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, деревня Мистолово.
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Загородный клуб «Скандинавия»
Спа-отель находится прямо на берегу Финского залива в 10 минутах от КАДа в Сестрорецке. Здесь есть комплекс под открытым небом в окружении елок, работающий круглый год. Температура воды в бассейне всегда составляет +28, а в джакузи — +37. Но отдыхать в них могут только проживающие — включено в стоимость. В среднем одна ночь в номере на двоих в выходной день обойдется от 14 тысяч рублей. Зато нет сеансов. На территории есть бары и рестораны, финская, турецкая и русская бани. На месте можно дополнительно приобрести дубовый и березовый веники. Заселение возможно только при наличие QR-кода.
Где: Сестрорецк, Парковая улица, 16.
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Загородный клуб «Терийоки»
Комплекс расположен на побережье Финского залива в 54 километрах от Петербурга. На территории круглый год работают как закрытый, так и открытый с подогревом бассейны, наполненные соленой водой. В них поддерживают температуру на уровне + 28 градусов. Трехчасовой сеанс с понедельника по четверг обойдется в 1500 рублей для взрослого, а в праздничные и выходные дни составит 2000 рублей. Здесь предусмотрены безлимитные абонементы сроком от трех месяцев до года. Есть хаммам, финская баня, тренажерный зал, фито-бочка и занятия по дайвингу — они проходят с пятницы по воскресение. Весь необходимый инвентарь предоставляют на месте. Посещение возможно только при наличие QR-кода.
Где: Зеленогорск, Гаванная улица, 1.
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Открытый плавательный бассейн спортивной школы №2
При спортивной школе Красногвардейского района работает бассейн с подогревом на открытом воздухе. Температура воды в нем составляет +28 градусов круглый год. В распоряжении посетителей четыре 25-метровых дорожки и стартовые тумбы. Из бассейна не открываются живописные виды, но сюда определенно стоит идти, чтобы прокачать свое тело и взять пару-тройку занятий с тренером. Взрослые могут поплавать в понедельник, среду и пятницу (в вечернее время) и субботу. Разовое посещение обойдется в 500 рублей, а абонемент на месяц (4 занятия) — в 1700. Необходимо взять распечатанный QR-код, медицинскую справку для бассейна, шапочку для плавания, спортивный купальник.
Где: м. «Ладожская», улица Большая Пороховская, 38, корпус 2.
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Круглые бани
Комплекс традиционного русского отдыха находится в Петербурге на станции метро «Площадь Мужества». Здание (известное как «баня-шайба») является памятником эпохи конструктивизма. Оно построено еще в 1927-1930-х по экспериментальному проекту архитектора А. С. Никольского. Здесь есть открытый бассейн с подогревом во внутреннем дворе. Для посетителей работают русская и турецкая бани, финская сауна, кафе. Можно дополнительно воспользоваться услугами парильщика. Взрослому человеку часовой поход обойдется в 600 рублей (в стоимость входят все парные). Дополнительное время оплачивается отдельно. Для посещения необходим QR-код.
Где: м. «Площадь Мужества», улица Карбышева, 29А.
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Акваклуб «Приморские бани»
Банный комплекс находится в черте города. Здесь есть открытый бассейн с подогревом и с видом на Лахта Центр. Для посетителей работают русская баня, четыре финских сауны, два хаммама и баня на дровах на крыше, солярий, холодная купель и снежная комната с шезлонгами. Безлимитный билет обойдется взрослому в выходной день в 2200 рублей. В будний день стоимость за два часа (до 17:00) составит 740 рублей. Для посещения потребуется QR-код.
Где находится: м. «Приморская», Мебельная улица, 33.
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