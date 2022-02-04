Шесть открытых бассейнов в Петербурге и Ленобласти, где можно плавать даже зимой

Спа-отель находится прямо на берегу Финского залива в 10 минутах от КАДа в Сестрорецке. Здесь есть комплекс под открытым небом в окружении елок, работающий круглый год. Температура воды в бассейне всегда составляет +28, а в джакузи — +37. Но отдыхать в них могут только проживающие — включено в стоимость. В среднем одна ночь в номере на двоих в выходной день обойдется от 14 тысяч рублей. Зато нет сеансов. На территории есть бары и рестораны, финская, турецкая и русская бани. На месте можно дополнительно приобрести дубовый и березовый веники. Заселение возможно только при наличие QR-кода.

Где: Сестрорецк, Парковая улица, 16.

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