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«Аэрофлот» открыл продажи билетов на прямые рейсы из Сочи в Армению, Израиль и еще 4 страны

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«Аэрофлот» открыл продажи билетов на прямые регулярные рейсы из Сочи в Армению, Израиль и еще четыре страны. Рассказываем, куда теперь можно полететь. 

Fasttailwind / Shutterstock.com

Продажи билетов открыты на прямые регулярные рейсы из Сочи в Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан. Полетная программа ориентирована на транзитный пассажиропоток и, как считают в «Аэрофлоте», будет интересна для пассажиров, следующих по маршруту через Сочи из базовых аэропортов авиакомпаний группы — Москвы (Шереметьево), Петербурга и Красноярска.

Полеты из Сочи по 17 направлениям будут осуществляться авиакомпанией «Россия» на самолетах отечественного производства Sukhoi SuperJet 100. Для обеспечения международной программы в Сочи планируется базирование до десяти воздушных судов данного типа.

Напомним, ранее «Аэрофлот» открыл продажи билетов на ежедневные регулярные рейсы из России в Ереван и Баку. Полеты также будут осуществляться на отечественных самолетах Sukhoi SuperJet 100.

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