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Авиакомпания «Аэрофлот» запустит рейсы на Шри-Ланку

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Авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет регулярные рейсы в Коломбо (Шри-Ланка) с 8 апреля. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

Shutterstock.com

Перелеты будут проходить три раза в неделю на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330. Рейсы из Москвы запланированы на среду, пятницу и субботу. А из Коломбо — в четверг, субботу и воскресенье, следует из сообщения «Аэрофлота».

Напомним, авиакомпания Turkish Airlines возобновит рейсы из Петербурга в Анталью с 1 апреля. Полеты будут проходить ежедневно из Пулково. А еще российская авиакомпания AZUR air отменила вывозной рейс из Египта в Россию из-за новых санкций США.

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