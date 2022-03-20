Ростуризм: авиакомпания AZUR air отменила вывозной рейс из Египта в Россию из‑за санкций

Российская авиакомпания AZUR air отменила вывозной рейс из Египта в Россию из-за новых санкций США. Об этом в своем телеграм-канале написала глава Ростуризма Зарина Догузова.
Всех туристов, которые остались в Египте, должны временно расселить в отели. Туроператоры обещают продлить клиентам проживание за свой счет.
«В данный момент наши коллеги из Росавиации совместно с авиационными властями Египта работают над тем, чтобы рейс вылетел в ближайшее время. Туристам необходимо быть на связи с туроператором — он проинформирует, как только будут какие-то изменения или новости», — отмечается в сообщении.
Как отметила Зарина Догузова, Ростуризм также получил ряд жалоб на условия размещения. Ведомство связалось с туроператорами с просьбой обеспечить безопасные и более комфортные условия до возвращения в Россию.
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