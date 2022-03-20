Ростуризм: авиакомпания AZUR air отменила вывозной рейс из Египта в Россию из‑за санкций

Всех туристов, которые остались в Египте, должны временно расселить в отели. Туроператоры обещают продлить клиентам проживание за свой счет.

«В данный момент наши коллеги из Росавиации совместно с авиационными властями Египта работают над тем, чтобы рейс вылетел в ближайшее время. Туристам необходимо быть на связи с туроператором — он проинформирует, как только будут какие-то изменения или новости», — отмечается в сообщении.