Авиакомпания Turkish Airlines возобновляет рейсы из Петербурга в Анталью

Из аэропорта в Петербурге самолеты будут отправляться в 11:45. В Анталье они будут прибывать в 15:55 после четырех часов перелета. Обратный рейс в Петербург намечен в 06:30, прилет — в 10:45.

Отмечается, что билеты уже доступны. За одно место в эконом-классе придется отдать 350 евро, в бизнес-классе – 1 288 евро. На майские праздники перелет обойдется еще дороже — в 373 евро в эконом-классе. Стоимость на рейс из Петербурга в Анталью в первой половине июня начинается от 209 евро в одну сторону. В бизнес-классе перелет будет стоить от 1 288 евро.

Напомним, оставшихся за границей туристов из России намерены вернуть домой в течение двух ближайших недель. Об этом заявили в Российском союзе туриндустрии.