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Российских туристов намерены вывезти из-за рубежа за две недели

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Оставшихся за границей туристов из России намерены вернуть домой в течение двух ближайших недель. Об этом заявили в Российском союзе туриндустрии.

Shutterstock.com

«Сегодня несколько рейсов вернулись из Шарм-эль-Шейха и Хургады. В течение двух недель эта акция [по вывозу туристов из-за рубежа] будет завершена. Всех вернут, никого не оставят», — приводит «Интерфакс» слова вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина. Отдельно он отметил, что речь идет как об организованных туристах, так и неорганизованных.

Напомним, накануне в Ростуризме заявили, что из-за рубежа вывезены уже порядка 75 тысяч россиян. Это более 80% от общего числа прибывающих за границей организованных туристов из России. Туроператоры возвращают туристов домой либо специальными чартерными рейсами, либо регулярными стыковочными рейсами через третьи страны.

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