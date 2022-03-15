Российская авиакомпания Red Wings запускает рейсы из Москвы в Анталью

Самолеты будут летать по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям из аэропорта Домодедово в Анталью. Рейсы будут выполняться на отечественных самолетах Sukhoi Superjet 100 вместимостью 100 кресел.

«Самолеты SSJ100 во флоте Red Wings принадлежат российским лизинговым компаниям, зарегистрированы в Авиационном регистре РФ, застрахованы и перестрахованы российскими страховыми компаниями — это позволит авиакомпании выполнить свои обязательства перед пассажирами международных рейсов», — добавили в компании.

Также перевозчик запустил рейсы из Екатеринбурга в Нур-Султан (по понедельникам и пятницам), а с 19 марта — в Алма-Ату (по вторникам, четвергам и субботам).

Напомним, «Аэрофлот» открывает продажи билетов на ежедневные регулярные рейсы из России в Ереван и Баку. Полеты будут осуществляться на отечественных самолетах Sukhoi SuperJet 100.