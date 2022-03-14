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Финляндия продлила коронавирусные ограничения для российских туристов до апреля

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Власти Финляндии продлили действие коронавирусных ограничений. Туристов из России не будут пускать в страну до 10 апреля.

Shutterstock.com

«В соответствии с решением правительства ограничения на въезд на внешних границах были продлены до 10 апреля 2022 года», — сообщается на сайте министерства внутренних дел Суоми.

Однако, в Финляндии решили сделать послабления для пассажиров круизных лайнеров, которые прибывают в страну из-за пределов ЕС или Шенгенской зоны. Таких путешественников попросят предъявить сертификат о вакцинации, признанным в Европе препаратом.

Напомним, финский железнодорожный оператор VR хочет увеличить количество поездов «Аллегро», курсирующих между Петербургом и Хельсинки. Такое решение связано с повышенным спросом на поездки в эти города, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР). А еще в буфете поезда «Аллегро» установили свой курс рубля к европейской валюте. Но он все равно выгоднее, чем в обменных пунктах Финляндии. Рассказываем подробнее об этом.

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