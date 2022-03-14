Поезд «Аллегро» установил свой курс рубля к европейской валюте

Как сообщает «Фонтанка», в поезде, который ходит между Петербургом и Хельсинки, с 9 по 15 марта стоимость евро зафиксировалась на уровне 203,83 рубля. Так, в буфете кружка кофе за 2,5 евро обойдется примерно в 510 рублей.

Отмечается, что курс валюты в «Аллегро» выгоднее, чем в обменных пунктах Финляндии. В частности, в пункте обмена на Фабианинкату, 12, между Северной Эспланадой и центральной улицей Алексантеринкату в Хельсинки рубли обменивают по 265 рублей за евро. А с учетом всех комиссий 100 евро будет стоить около 27 318 рублей.

Напомним, финский железнодорожный оператор VR хочет увеличить количество поездов «Аллегро», курсирующих между Петербургом и Хельсинки. Такое решение связано с повышенным спросом на поездки в эти города, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).