Количество поездов «Аллегро» хотят увеличить из-за повышенного спроса

Представители перевозчика сообщают, что планируется запустить третью частоту «Аллегро» в ближайшую неделю. Сейчас поезда из Петербурга отправляются в 6:40 и 15:30. Дополнительный рейс хотят поставить на вечернее время.

Отмечается, что с появлением нового рейса, поезда смогут ежедневно перевозить около тысячи пассажиров. В АТОР подчеркнули, что хотя сейчас и наблюдается повышенный спрос на поездки в финскую столицу, приобрести билеты столицу с отправлением в ближайшие даты можно прямо сейчас.

Напомним, 3 марта билеты на поезда «Аллегро» из Петербурга в Хельсинки на сегодняшние рейсы проданы почти полностью. По информации посольства Финляндии в Москве, большинство финских граждан уже покинули или покидают Россию.