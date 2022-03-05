Какие авиакомпании приостановили все зарубежные рейсы? Список

Авиакомпаниям рекомендуется приостановить перевозку пассажиров и грузов из России за рубеж начиная с 00:00 6 марта, перевозки из-за рубежа в Россию — с 00:00 8 марта.

S7 уже отменила все рейсы по международным направлениям, решение вступило в силу сегодня, 5 марта. Россиян вернут домой авиакомпании-партнеры

«Аэрофлот» приостанавливает все международные перелеты, кроме рейсов в Минск, начиная с 8 марта. С 6 марта авиакомпания прекращает допуск на международные рейсы пассажиров, имеющих авиабилеты в обе стороны полета с обратным участком в РФ в период после 8 марта.

«Россия» и «Аврора» (рейсы в диапазоне SU5400-5799 и SU5950-6999) — по тем же условиям, что и «Аэрофлот».

Лоукостер «Победа» прекращает выполнение международных рейсов с 8 марта. Авиакомпания «делает все возможное для оформления скорейшего возврата денег за билеты на отмененные рейсы».

Nordwind Airlines прекращает полеты за рубеж совместно с партнером PegasFly с 7 марта. Пассажиры международных рейсов с авиабилетами в одну сторону будут приниматься к перевозке до момента прекращения полетов.

«Уральские авиалинии» отменяют некоторые международные рейсы до 26 марта. Полеты в ОАЭ, Армению и Израиль прекращены с 4 марта, в Азербайджан — с 5 марта.

«Азербайджанские авиалинии» и Buta Airways приостанавливают все рейсы в города России с 6 марта — с 07:00 по московскому времени. Решение обусловлено «последними изменениями на международном рынке авиационного страхования и перестрахования, связанными с санкциями».

Чартерный перевозчик Azur Air также временно приостанавливает пассажирские рейсы за рубеж.

Ввиду приостановки всех международных рейсов Росавиация рекомендует россиянам рассмотреть альтернативные маршруты возвращения домой — рассказываем, какие именно. Полеты по России отечественных авиакомпаний продолжаются без ограничений — кроме временного запрета полетов на юг страны.