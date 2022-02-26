Литва и Румыния закрывают воздушное пространство для российских самолетов

Литва и Румыния заявили о закрытии воздушного пространства для самолетов России. Ранее такое решение приняли Эстония, Латвия, а также Польша, Чехия и Болгария.
Об ограничениях сообщил представитель правительства Румынии по печати Дан Кэрбунару, передает ТАСС.«В первую очередь Румыния начала процедуру приостановления права пролета над ее территорией, а также права посадки на территории Румынии для воздушных судов, которые принадлежат компаниям РФ. Эта процедура будет проходить в течение этого дня», — заявил он.
Литва тоже присоединилась к числу стран, которые закрывают воздушное пространство для российских авиакомпаний, сообщил министр транспорта балтийской республики Марюс Скуодис. По его словам, воздушное пространство всех стран Балтии будет закрыто.
Напомним, Россия в свою очередь закрывает с 26 февраля воздушное пространство для самолетов Болгарии, Польши и Чехии. Теперь полеты лайнеров авиакомпаний из этих стран возможно только по специальным разрешениям Росавиации или МИД.
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