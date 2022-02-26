Литва и Румыния закрывают воздушное пространство для российских самолетов

Об ограничениях сообщил представитель правительства Румынии по печати Дан Кэрбунару, передает ТАСС.«В первую очередь Румыния начала процедуру приостановления права пролета над ее территорией, а также права посадки на территории Румынии для воздушных судов, которые принадлежат компаниям РФ. Эта процедура будет проходить в течение этого дня», — заявил он.



Литва тоже присоединилась к числу стран, которые закрывают воздушное пространство для российских авиакомпаний, сообщил министр транспорта балтийской республики Марюс Скуодис. По его словам, воздушное пространство всех стран Балтии будет закрыто.