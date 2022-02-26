Эстония и Латвия закрывают воздушное пространство для российских самолетов. Россия принимает ответные меры

Эстония присоединилась к числу стран, которые решили закрыть воздушное пространство для российских самолетов. Об этом заявил министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас, передает портал ERR.
«Эстония присоединяется к инициативе Польши и запрещает всем российским авиакомпаниям пользоваться нашим воздушным пространством», — цитирует его слова ТАСС.
Такое же решение приняла Латвия, сообщил министр юстиции страны Янис Борданс. «Будьте уверены, воздушное пространство для российских рейсов будет закрыто», — заявил он в своем Twitter. Также латвийская AirBaltic приостанавливает полеты в Россию до 26 марта, передает ТАСС.
В свою очередь Россия закрывает с 26 февраля воздушное пространство для самолетов Болгарии, Польши и Чехии. Теперь полеты лайнеров авиакомпаний из этих стран возможно только по специальным разрешениям Росавиации или МИД.
Напомним, ранее стало известно о том, что Польша, Чехия и Болгария закрывают воздушное пространство для российских авиакомпаний.
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