Польша закрывает воздушное пространство для российских авиакомпаний

«Я приказал подготовить постановление совета министров, которое приведет к закрытию воздушного пространства для российских авиакомпаний», — сообщил в своем Twitter премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. В ответ пресс-секретарь кабмина Петр Мюллер добавил: «Соответствующие нормативные акты незамедлительно принимаются. Запрет будет действовать с полуночи».

Напомним, рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин обратился к россиянам и объявил о начале «специальной военной операции» на востоке Украины. Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение на всей территории страны.

В 12 городах на юге России приостановлена работа аэропортов. Они будут закрыты вплоть до 2 марта. Взамен РЖД запускает дополнительные поезда, в свою очередь авиакомпании вернут средства всем пассажирам отмененных рейсов. По подсчетами Ростуризма, в регионах России, где временно приостановлена работа аэропортов, находятся порядка 150 тысяч туристов.

США ввели новые санкции против России — в «черный» список попали ВТБ, «Сбербанк» и «Газпромбанк». В свою очередь Великобритания заморозила все активы ВТБ и наложила санкции на «Аэрофлот», в ответ Росавиация запретила полеты британских самолетов над Россией. Кроме того, обвал рынка российских акций в день объявления «специальной военной операции» на востоке Украины стал рекордным.