18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

Польша закрывает воздушное пространство для российских авиакомпаний

Поделиться:

Польша закрывает воздушное пространство на страной для российских авиакомпаний. Это произойдет в ночь на субботу, 26 февраля.

Shutterstock.com

«Я приказал подготовить постановление совета министров, которое приведет к закрытию воздушного пространства для российских авиакомпаний», — сообщил в своем Twitter премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. В ответ пресс-секретарь кабмина Петр Мюллер добавил: «Соответствующие нормативные акты незамедлительно принимаются. Запрет будет действовать с полуночи».

Напомним, рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин обратился к россиянам и объявил о начале «специальной военной операции» на востоке Украины. Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение на всей территории страны. 

В 12 городах на юге России приостановлена работа аэропортов. Они будут закрыты вплоть до 2 марта. Взамен РЖД запускает дополнительные поезда, в свою очередь авиакомпании вернут средства всем пассажирам отмененных рейсов. По подсчетами Ростуризма, в регионах России, где временно приостановлена работа аэропортов, находятся порядка 150 тысяч туристов

США ввели новые санкции против России — в «черный» список попали ВТБ, «Сбербанк» и «Газпромбанк». В свою очередь Великобритания заморозила все активы ВТБ и наложила санкции на «Аэрофлот», в ответ Росавиация запретила полеты британских самолетов над Россией. Кроме того, обвал рынка российских акций в день объявления «специальной военной операции» на востоке Украины стал рекордным.

Россия признала ЛНР и ДНР: хронология, реакция и санкции (Статья обновляется)

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: