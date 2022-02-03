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Привитым российскими вакцинами будут выдавать европейский ковид-сертификат после бустера

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ЕС будет выдавать европейский ковид-сертификат вакцинированным российскими препаратами. Однако его получат те люди, кто сделал одну бустерную дозу, признанной в Евросоюзе вакциной. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя Еврокомиссии Кристиана Виганда.

Michele Ursi / Shutterstock.com

«Сертификат всегда показывает последнюю сделанную дозу. Таким образом, люди, привитые российскими или китайскими вакцинами и бустерной дозой любой из вакцин, признанных в Евросоюзе, могут использовать европейский ковид-сертификат, который облегчает въезд в ЕС», — заявил Виганд.

В Еврокомиссии также особенно подчеркивают, что ковид-сертификат не заменяет визу для поездок по странам ЕС, а лишь служит дополнительным санитарным документом. Отмечается, что для привитых одобренными в Евросоюзе вакцинами правила гораздо проще.

Напомним, иностранные туристы, которые привились непризнанными в ЕС вакцинами, смогут посетить Италию при наличии отрицательного ПЦР-теста.

Также Европейский совет одобрил новые рекомендации для туристов из других стран. Теперь антикоронавирусные меры будут применяться на основании санитарного статуса путешественника, а не страны отправления, сказано на сайте ведомства. Однако это не коснется регионов со сложной эпидемиологической ситуацией.

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