Привитым российскими вакцинами будут выдавать европейский ковид-сертификат после бустера

«Сертификат всегда показывает последнюю сделанную дозу. Таким образом, люди, привитые российскими или китайскими вакцинами и бустерной дозой любой из вакцин, признанных в Евросоюзе, могут использовать европейский ковид-сертификат, который облегчает въезд в ЕС», — заявил Виганд.

В Еврокомиссии также особенно подчеркивают, что ковид-сертификат не заменяет визу для поездок по странам ЕС, а лишь служит дополнительным санитарным документом. Отмечается, что для привитых одобренными в Евросоюзе вакцинами правила гораздо проще.

Напомним, иностранные туристы, которые привились непризнанными в ЕС вакцинами, смогут посетить Италию при наличии отрицательного ПЦР-теста.

Также Европейский совет одобрил новые рекомендации для туристов из других стран. Теперь антикоронавирусные меры будут применяться на основании санитарного статуса путешественника, а не страны отправления, сказано на сайте ведомства. Однако это не коснется регионов со сложной эпидемиологической ситуацией.