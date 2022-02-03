В Италию начнут пускать туристов, привитых не признанными в ЕС вакцинами. Но есть условие

«Все, кто прибывает из иностранного государства с сертификатом о выздоровлении или вакцинации препаратом, признанным в Италии, при прошествии менее шести месяцев с момента завершения цикла вакцинации, смогут иметь доступ ко всем услугам и в учреждения, где необходим супер грин-пасс (только на основании вакцинации или выздоровления), при предоставлении результата теста на коронавирус по экспресс-технологии (действителен до 48 часов) или ПЦР-теста (действителен до 72 часов). Это же правило распространяется на тех, кто вакцинирован не признанными и не одобренными в Италии препаратами», — сказано в декрете Совмина.

Министр здравоохранения Роберто Сперанца отметил, что «все распоряжения по ограничению въезда сохраняются и изменений не предполагается».

По действующим правилам, туристам из некоторых стран, включая Россию, запрещен въезд в Италию. Те же, кто едет по работе, на лечение или для учебы, предусмотрен карантин. Без новых распоряжений Минздрава данные правила сохранятся до 31 марта.

Напомним, Европейский совет одобрил новые рекомендации для туристов из других стран. Теперь антикоронавирусные меры будут применяться на основании санитарного статуса путешественника, а не страны отправления, сказано на сайте ведомства. Однако это не коснется регионов со сложной эпидемиологической ситуацией.