В ЕС изменили правила въезда для туристов. Теперь пускать будут на основании ковид-статуса человека, а не страны отправления

Европейский совет одобрил новые рекомендации для туристов из других стран. Теперь антикоронавирусные меры будут применяться на основании санитарного статуса путешественника, а не страны отправления, сказано на сайте ведомства. Однако это не коснется регионов со сложной эпидемиологической ситуацией.
Новые правила запустят с 1 февраля. В страны Европейского союза будут пускать по цифровому коронавирусному сертификату ЕС. Его можно получить, если человек:
- прошел полный курс вакцинации препаратами, которые одобрены ЕМА;
- получил бустерную дозу препарата, одобренного Европейским агентством лекарственных средств;
- переболел коронавирусом и с даты первого положительного теста прошло не более 180 дней;
- сдал ПЦР-тест тест не более чем за 72 часа до поездки или отрицательный экспресс-тест на антиген не более чем за 24 часа.
У путешественников с такими сертификатами не будут дополнительно ограничивать в поездках. Если же документа нет, то необходимо сдать тест за 24 часа перед или в течение 24 часов после прибытия. Это условие не распространяется на детей до 12 лет и путешественники «с особо важной функцией или потребностью».
Напомним, авиакомпания Wizz Air Hungary запустит рейсы из Петербурга в 10 городов Италии. Прямое авиасообщение планируют открыть с начала летнего сезона-2022.
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