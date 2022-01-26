В ЕС изменили правила въезда для туристов. Теперь пускать будут на основании ковид-статуса человека, а не страны отправления

Новые правила запустят с 1 февраля. В страны Европейского союза будут пускать по цифровому коронавирусному сертификату ЕС. Его можно получить, если человек:

прошел полный курс вакцинации препаратами, которые одобрены ЕМА;

получил бустерную дозу препарата, одобренного Европейским агентством лекарственных средств;

переболел коронавирусом и с даты первого положительного теста прошло не более 180 дней;

сдал ПЦР-тест тест не более чем за 72 часа до поездки или отрицательный экспресс-тест на антиген не более чем за 24 часа.

У путешественников с такими сертификатами не будут дополнительно ограничивать в поездках. Если же документа нет, то необходимо сдать тест за 24 часа перед или в течение 24 часов после прибытия. Это условие не распространяется на детей до 12 лет и путешественники «с особо важной функцией или потребностью».

Напомним, авиакомпания Wizz Air Hungary запустит рейсы из Петербурга в 10 городов Италии. Прямое авиасообщение планируют открыть с начала летнего сезона-2022.