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Путешествия

Власти Бали начнут принимать туристов с февраля

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Власти индонезийского острова Бали начнут пускать иностранных туристов с 4 февраля. Об этом заявил министр-координатор по морским делам и инвестициям Лухут Бинсар Панджаитан, пишет ТАСС.

Shutterstock.com

«Правительство заявило, что оно вновь разрешит въезд на Бали из-за рубежа с 4 февраля 2022 года», — заявил министр. Отмечается, что приезд туристов поможет восстановить экономику индонезийского острова, пострадавшей от пандемии коронавируса.

Помимо этого, власти решили сократить карантин для прибывающих на остров. Теперь полностью привитым путешественники пробудут в изоляции не семь, а только пять дней.

Напомним, власти Индонезии планировали открыть остров Бали для туристов еще летом, однако из-за ситуации с коронавирусом решение пришлось отложить. Ранее предполагалось, что Бали откроется для иностранцев не раньше декабря — и туристы, привитые «Спутником V», смогут посетить Индонезию без каких-либо проблем.

Также власти Финляндии намерены в течение месяца отменить все введенные в стране ограничения по коронавирусу. Смягчать их начнут уже с 1 февраля.

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