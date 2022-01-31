Финляндия планирует отменить все ограничения по коронавирусу в течение месяца

О том, что Финляндия в течение месяца планирует отменить все ограничения по коронавирусу, сообщила сегодня, 31 января, премьер-министр страны Санна Марин. По ее словам, которые приводит финский портал Yle, в первую очередь и уже с начала февраля прекратится действие введенного в конце 2021 года пограничного контроля для прибывающих в Финляндию из стран Шенгенской зоны.

Кроме того, с 1 февраля въехать на территорию Финляндии можно будет как по сертификату о вакцинации или справке перенесенном коронавирусе, так и по отрицательному результату ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до пересечения границы. Это требование будет действовать для всех родившихся до 2006 года.

С 1 февраля региональным и местным властям рекомендовано отказаться от закрытия помещений и мероприятий с низким уровнем риска, включая театры и спортивные залы. Также с начала февраля рестораны смогут работать до 21:00 — сейчас заведения закрываются для посетителей с 18:00. Бары и питейные заведения будут по-прежнему закрываться в 18:00 и прекращать подачу алкоголя в 17:00.