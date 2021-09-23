Бали может открыться для туристов из России к концу 2021 года

«Бали — это, безусловно, востребованное направление у наших туристов. Ожидаем, что Индонезия откроется до конца года, но не раньше декабря. Это как раз высокий сезон. Осенью мы уже ничего не успеем. Туда же надо долететь еще, а прямого авиасообщения между нашими странами по-прежнему нет», — приводят «Известия» слова вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина.

Туристическая отрасль России не начнет восстановление туров в Индонезию до тех пор, пока не будет соответствующего решения оперативного штаба. При этом, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин среди соседних стран Юго-Восточной Азии именно Индонезия сохраняет наибольшую неопределенность по части открытия для туристов.

«Соседний Таиланд, например, уже одобрил российскую вакцину и предлагает поездки с соблюдением определенных правил: ПЦР, страховка, нахождение определенного периода времени в определенном регионе, это действует сейчас для Пхукета, Самуи, Краби и Бангкока», — отметил он.

В российском посольстве в Джакарте заявили, что информации о переговорах между Россией и Индонезией о снятии ограничений для туристов пока нет. При этом страна одобрила вакцину от коронавируса «Спутник V» для экстренного применения еще в конце августа — «соответственно, проблем для привитых российской вакциной туристов возникать не должно», считают в диппредставительстве.