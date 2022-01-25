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Великобритания смягчит ограничения по коронавирусу для вакцинированных туристов

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Великобритания готовится смягчить ограничения по коронавирусу для вакцинированных от него туристов. Это станет последним этапом возобновления «безопасного международного сообщения».

Shutterstock.com

Новые меры начнут действовать 11 февраля и будут распространяться на путешественников, вакцинированных одобренными в Великобритании препаратами Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca, Moderna и Janssen. От таких туристов перестанут требовать обязательное наличие ПЦР-теста на коронавирус.

Кроме того, правила въезда в Великобританию будут смягчены и для невакцинированных туристов — им больше не понадобится проходить 10-дневный период самоизоляции по прибытии, а также сдавать ПЦР-тест на восьмой день после въезда в страну. Тестирование понадобится только дважды — его нужно будет пройти перед вылетом и и не позднее чем через два после пересечения границы.

«Это [смягчение ограничений] является последним этапом возобновления безопасного международного сообщения, он окажет существенную поддержку британскому туристическому сектору, сделав Британию «свободой» перед грядущими выходными днями и весенними праздниками», — приводят «Ведомости» слова министра транспорта страны Гранта Шэппса.

Напомним, ранее стало известно, что большинство россиян выступают за то, чтобы ограничения по коронавирусу на международные поездки были сняты — такую рекомендацию дала Всемирная организация здравоохранения. Рассказываем, куда граждане страны отправятся первым делом — от Италии до Таиланда.

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