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Путешествия

В ВОЗ назвали неэффективными ограничения на международные поездки

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Комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ рекомендовал отменить или ослабить ограничения на международные перевозки. Это заявление комитета опубликовали на сайте организации.

B.Zhou / Shutterstock.com

Эксперты считают, что ограничения на передвижения не приносят пользу, но «продолжают способствовать экономическому и социальному стрессу, с которым сталкиваются государства».

В организации отметили, что ограничительные меры на поездки, введенные после обнаружения штамма «омикрон», не смогли остановить его распространение и поэтому они не считаются эффективными.

А ношение масок, обязательные тестирования, карантин и вакцинацию нужно основывать на оценке рисков для путешественников. В ВОЗ считают, что коронавирусные ограничения не должны финансово обременять туристов.

Напомним, в Таиланде вновь запустят программу программу Test & Go для тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса. Получившие прививки будут освобождены от карантина по прибытии.

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