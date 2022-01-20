В ВОЗ назвали неэффективными ограничения на международные поездки

Эксперты считают, что ограничения на передвижения не приносят пользу, но «продолжают способствовать экономическому и социальному стрессу, с которым сталкиваются государства».

В организации отметили, что ограничительные меры на поездки, введенные после обнаружения штамма «омикрон», не смогли остановить его распространение и поэтому они не считаются эффективными.

А ношение масок, обязательные тестирования, карантин и вакцинацию нужно основывать на оценке рисков для путешественников. В ВОЗ считают, что коронавирусные ограничения не должны финансово обременять туристов.

Напомним, в Таиланде вновь запустят программу программу Test & Go для тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса. Получившие прививки будут освобождены от карантина по прибытии.