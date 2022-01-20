В ВОЗ назвали неэффективными ограничения на международные поездки

Комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ рекомендовал отменить или ослабить ограничения на международные перевозки. Это заявление комитета опубликовали на сайте организации.
Эксперты считают, что ограничения на передвижения не приносят пользу, но «продолжают способствовать экономическому и социальному стрессу, с которым сталкиваются государства».
В организации отметили, что ограничительные меры на поездки, введенные после обнаружения штамма «омикрон», не смогли остановить его распространение и поэтому они не считаются эффективными.
А ношение масок, обязательные тестирования, карантин и вакцинацию нужно основывать на оценке рисков для путешественников. В ВОЗ считают, что коронавирусные ограничения не должны финансово обременять туристов.
Напомним, в Таиланде вновь запустят программу программу Test & Go для тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса. Получившие прививки будут освобождены от карантина по прибытии.
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