Россияне рассказали, в какие страны отправятся первым делом после открытия границ

Первым делом после снятия ограничений на международные поездки россияне хотят отправиться в Италию (6%). На втором месте — Испания и Таиланд (по 4%). По 3% хотели бы полететь в Египет и Турцию. По 2% — в Грецию, Чехию, Китай и США. По 1% — в Финляндию, Францию и Германию. Женщины чаще мечтают об Италии, Греции, Египте, Таиланде и Турции, мужчины — о США и Китае. Об этом говорят результаты опроса сервиса SuperJob, которые поступили в редакцию «Собака.ru».

Сторонников снятия ограничений на поездки среди мужчин чуть больше, чем среди женщин — 54 и 50% соответственно. Россияне до 34 лет выступают за отмену ограничений активнее более зрелых сограждан (57%). В поддержку инициативы высказались 6 из 10 респондентов, зарабатывающих от 80 тысяч рублей в месяц. Среди противников вакцинации сторонников снятия ограничений на четверть больше, чем среди привитых от CОVID-19 — 61 и 49% соответственно.

В целом инициативу Всемирной организации здравоохранения, рекомендовавшей отменить коронавирусные ограничения на международные поездки, чтобы снизить уровень экономического и социального стресса, поддерживает каждый второй россиянин (53%). Против — лишь каждый четвертый (26%).