Кипр отменит для туристов тестирование на коронавирус и обязательный карантин

«Вне зависимости от национальности и страны отправления, вакцинированные или переболевшие коронавирусом путешественники с 1 марта освобождаются от обязанностей предоставления ПЦР-тестов, соблюдения карантина и получения специальных разрешений на въезд», — сообщает АТОР.

В республике также изменят квалификацию стран на основе эпидемиологической ситуации. Государства будут делить на три группы: зеленая, красная и серая. Россия пока остается в красной группе из-за высокого уровня заболеваемости.

У путешественников при въезде будут спрашивать документ о вакцинации. В ассоциации туроператоров уточнили, что российский сертификат с QR-кодом с сайта госуслуг признается на Кипре.

Напомним, министерство здравоохранения Кипра признало однокомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» в качестве бустерной прививки. Теперь ревакцинированные препаратом россияне смогут посещать остров.

А еще срок действия ПЦР-теста, необходимого для въезда туристов, власти Кипра продлили до 72 часов в начале января. В случае отказа от прохождения тестирования туристам придется уйти на двухнедельный карантин. Выйти из него досрочно, на 7-й день, можно будет при условии сдачи ПЦР-теста. Расходы на карантин и анализы ложатся на самого пассажира.