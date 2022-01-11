Кипр признал вакцину «Спутник Лайт» в качестве бустерной прививки

«Кипр признает вакцины, одобренные Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), а также вакцины Sputnik V, Sinopharm (BBIBP COVID-19), Sinovac, AstraZeneca-Covishield, AstraZeneca-SKBio, Covaxin, Novavax Nuvaxovid и Sputnik Light, последнюю — только при введении в качестве бустера», — говорится в обновленных правилах, опубликованных на платформе СyprusFlightPass.

Одновременно с этим Кипр сократил срок действия сертификатов о вакцинации с одного года до семи месяцев. Также все туристы обязаны пройти экспресс-тест на антитела к коронавирусу спустя 72 часа с момента прибытия на Кипр — анализ бесплатный и проводится в мобильных медпунктах при предъявлении посадочного талона и загранпаспорта. От тестирования освобождены те, кто получил бустерную прививку или ревакцинировался.

Напомним, срок действия ПЦР-теста, необходимого для въезда туристов, власти Кипра продлили до 72 часов в начале января. В случае отказа от прохождения тестирования туристам придется уйти на двухнедельный карантин. Выйти из него досрочно, на 7-й день, можно будет при условии сдачи ПЦР-теста. Расходы на карантин и анализы ложатся на самого пассажира.