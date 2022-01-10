С 6 по 31 января 2022 года все пассажиры старше 12 лет, прибывающие на Кипр, должны сдать ПЦР-тест на коронавирус в лаборатории не ранее, чем за 72 часа до вылета. По прибытии все пассажиры, независимо от наличия у них сертификата о прохождении вакцинации, должны пройти еще одно тестирование, но уже за свой счет.

Стоимость ПЦР-теста в аэропорту Ларнаки составит 15 евро, аэропорту Пафоса — 19 евро. Результаты теста будут доступны в течение 3 часов на сайте. В случае отказа от прохождения тестирования туристам придется уйти на двухнедельный карантин. Выйти из него досрочно, на 7-й день, можно будет при условии сдачи ПЦР-теста. Расходы на карантин и анализы ложатся на самого пассажира.

Как напоминает «Интерфакс. Туризм», все пассажиры, въезжающие на Кипр, обязаны пройти экспресс-тест на антиген спустя 72 часа с момента прибытия на остров. Тест бесплатный и проводится в мобильных медпунктах при предъявлении посадочного талона и загранпаспорта. От него освобождены те, кто получил бустерную прививку или ревакцинировался.