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В «Сапсанах» разрешили оплачивать покупки в вагонах-бистро лицом

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В поездах «Сапсан» заработала новая функция. Теперь все покупки в вагонах-бистро можно оплачивать лицом, рассказали в РЖД.

alenka2194 / Shutterstock.com

Сервис пока запустили в тестовом режиме, а до конца года его обещали полностью сделать доступным. Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно скачать приложение OVISION (есть как для iOS, так и для Android) и пройти регистрацию.

В приложении просят указать номер телефона, загрузить свои фотографии, а также ввести данные банковской карты. А при оплате в вагоне-бистро пассажирам предложат воспользоваться специальным терминалом. Система сама идентифицирует покупателя и проведет транзакцию. Для пользователей карт Visa сделают скидку 20% на покупки.

Сервис по оплате услуг лицом создали в российской IT-компании OVISON. Этот алгоритм протестировали на базе 1 миллиона лиц. Отмечается, что для оплаты пассажиров попросят не только посмотреть в камеру, но и также ввести код безопасности банковской карточки.

Напомним, в московском метрополитене заработала функция Face Pay. Она позволяет оплачивать проезд, просто посмотрев в камеру. А еще Павел Крупин, основатель стритфуд-сети Vlavashe, совместно с банком ВТБ и компанией AllVision запускают сервис O.Pay по оплате покупок по биометрии лица.

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