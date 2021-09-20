18+
  • Город
  • Город
Город

На всех станциях московского метрополитена теперь можно оплатить проезд лицом

В московском метрополитене заработала функция Face Pay. Она позволяет оплачивать проезд, просто посмотрев в камеру.

Фото: Shutterstock.com

 

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы начинает тестирование функции Face Pay, которая заработала на всех линиях и станциях столичной подземки. Чтобы принять участие в тестировании, необходимо оставить заявку.

Чтобы воспользоваться функцией Face Pay, необходимо установить тестовую версию мобильного приложения «Метро Москвы», загрузить фотографию своего лица в разделе «Face Pay», привязать банковскую карту для оплаты проезда. Вход в метро осуществляется через турникет, перед которым на полу есть черный круглый стикер — чтобы оплатить проезд через Face Pay, достаточно только посмотреть в камеру. Турникет откроется в течение 1-2 секунд, а деньги за проезд спишутся с привязанной банковской карты. 

На Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях акция «Время ранних» действует и для тестировщиков Face Pay — по условиям акции, стоимость проезда на станциях линий составит 23 рубля вместо 46. Также отмечается, что отказаться от участия в тестировании можно в любой момент.

«14 линий и 241 станция метро подключены к сервису Face Pay. Москва стала первым городом в мире, где услуга распознавания лиц для оплаты проезда используется в таком масштабе. Сегодня начался финальный этап тестирования, по результатам которого мы будем готовы запустить инновационный сервис для всех пассажиров метро. Сейчас мы также прорабатываем возможность запуска сервиса на МЦК, МЦД и наземном транспорте. По поручению Мэра Москвы мы также скоро представим скидочную систему для пользователей Face Pay», — отметил руководитель Дептранса Максим Ликсутов.

Напомним, ранее в Москве разрешили бесплатно пересаживаться с одного наземного транспорта на другой. Сесть на трамвай, передумать и запрыгнуть в уходящий автобус теперь можно без дополнительной платы в течение 90 минут с начала первой оплаченной поездки.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: