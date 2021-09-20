Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы начинает тестирование функции Face Pay, которая заработала на всех линиях и станциях столичной подземки. Чтобы принять участие в тестировании, необходимо оставить заявку.

Чтобы воспользоваться функцией Face Pay, необходимо установить тестовую версию мобильного приложения «Метро Москвы», загрузить фотографию своего лица в разделе «Face Pay», привязать банковскую карту для оплаты проезда. Вход в метро осуществляется через турникет, перед которым на полу есть черный круглый стикер — чтобы оплатить проезд через Face Pay, достаточно только посмотреть в камеру. Турникет откроется в течение 1-2 секунд, а деньги за проезд спишутся с привязанной банковской карты.

На Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях акция «Время ранних» действует и для тестировщиков Face Pay — по условиям акции, стоимость проезда на станциях линий составит 23 рубля вместо 46. Также отмечается, что отказаться от участия в тестировании можно в любой момент.

«14 линий и 241 станция метро подключены к сервису Face Pay. Москва стала первым городом в мире, где услуга распознавания лиц для оплаты проезда используется в таком масштабе. Сегодня начался финальный этап тестирования, по результатам которого мы будем готовы запустить инновационный сервис для всех пассажиров метро. Сейчас мы также прорабатываем возможность запуска сервиса на МЦК, МЦД и наземном транспорте. По поручению Мэра Москвы мы также скоро представим скидочную систему для пользователей Face Pay», — отметил руководитель Дептранса Максим Ликсутов.

Напомним, ранее в Москве разрешили бесплатно пересаживаться с одного наземного транспорта на другой. Сесть на трамвай, передумать и запрыгнуть в уходящий автобус теперь можно без дополнительной платы в течение 90 минут с начала первой оплаченной поездки.