Купить шаверму взглядом: Vlavashe первые в мире запускают оплату по биометрии лица

Vlavashe станет первой в мире сетью шаверм, которая запустит биометрическую оплату с помощью распознавания лица. Механика похожа на ApplePay, только сервис будет не в наших телефонах, а на планшетах при кассовой зоне. «Техника определяет биометрию лица и автоматически списывает деньги с вашей карточки», — рассказывает «Собака.ru» Павел Крупин.

Все 37 заведений сети в ближайшее время будут оборудованы видеотерминалами для совершения бесконтактных биометрических платежей. Чтобы купить шаверму достаточно будет один раз зарегистрироваться, привязать банковскую карту, пройти авторизацию в приложении и фиксировать взгляд в камере терминала при оплате.