Купить шаверму взглядом: Vlavashe первые в мире запускают оплату по биометрии лица

Совсем скоро купить шаверму можно будет при помощи одного взгляда! Павел Крупин, основатель стритфуд-сети Vlavashe, совместно с банком ВТБ и компанией AllVision запускают сервис O.Pay по оплате покупок по биометрии лица.
Vlavashe станет первой в мире сетью шаверм, которая запустит биометрическую оплату с помощью распознавания лица. Механика похожа на ApplePay, только сервис будет не в наших телефонах, а на планшетах при кассовой зоне. «Техника определяет биометрию лица и автоматически списывает деньги с вашей карточки», — рассказывает «Собака.ru» Павел Крупин.
Все 37 заведений сети в ближайшее время будут оборудованы видеотерминалами для совершения бесконтактных биометрических платежей. Чтобы купить шаверму достаточно будет один раз зарегистрироваться, привязать банковскую карту, пройти авторизацию в приложении и фиксировать взгляд в камере терминала при оплате.
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