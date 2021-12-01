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Израиль будет требовать от туристов справку об уровне антител после открытия границ

В Израиле после снятия временных ограничений будут требовать у туристов со «Спутником V» дополнительный тест на антитела. Об этом рассказала директор по маркетингу департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Ксения Воронцова, пишет «Интерфакс».

Shutterstock.com

Она пояснила, что границы откроют только через две недели, и уже сейчас в Израиле обсуждают, как будут организовывать въезд для россиян, будут ли требовать ПЦР-тесты и тесты на антитела.

«Напомню, что Израиль будет принимать только вакцинированных туристов, но, поскольку «Спутник V» не признан ВОЗ, нужно будет показать тест на антитела. Сейчас идет обсуждение процедуры с несколькими крупными сетями лабораторий, которые есть по всей стране. И мы озвучим конкретный показатель титра антител, меньше которого нельзя будет въехать в Израиль. Страна очень трепетно относится к здоровью своих граждан и граждан, которые прилетят», — заявила Воронцова.

Ранее сообщалось, что Израиль на две недели закрыл границы из-за нового штамма коронавируса «омикрон». Въезд всех иностранцев в страну на этот период будет запрещен. Решения вступили в силу в ночь на понедельник, 29 ноября.

А еще до введения временных ограничений Израиль открыл границы для полностью привитых от коронавируса туристов. Вакцинированные российским препаратом «Спутник V» путешественники также смогут въехать в страну, соблюдая некоторые условия. Рассказываем, какие именно.

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