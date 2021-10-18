«Министру [туризма Израиля Константину] Развозову удалось добиться разработки пилотной программы, в рамках которой в Израиль с 1 ноября будут пускать вакцинированных «Спутником V» туристов, если последняя прививка была сделана не раньше шести месяцев до прилета. Эта программа будет представлена главе правительства [Нафтали Беннету] в среду. Ожидается, что она будет утверждена», — приводит ТАСС слова источника в правительстве Израиля.

В случае, если программа будет утверждена, с 1 ноября при въезде в Израиль привитые «Спутником V» туристы должны будут сделать ПЦР и серологический тесты — последний выявляет наличие антител в крови. После получения результатов путешественники смогут выйти из самоизоляции.

«Пока это пилотный проект, потому что мы надеемся, что до конца года Всемирная организации здравоохранения признает «Спутник V». В рамках предложенной Минтуризмом программы с 1 ноября Израиль планирует начать прием туристов, вакцинированных прививками, признанными ВОЗ», — добавил источник.

Напомним, в сентябре Израиль открыл границы для россиян с прививкой от коронавируса. Но тогда попасть в страну можно было только в составе организованной туристической группы. Для этого туристу необходимо было привиться тремя дозами вакцины, как это принято в Израиле, другой вариант — с даты получения второй дозы еще не прошло шести месяцев.