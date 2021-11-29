Израиль на две недели закрыл границы из-за штамма коронавируса «омикрон»

Решения вступили в силу в ночь на понедельник, 29 ноября, они будут действительны в течение 14 дней. Въезд всех иностранных граждан в Израиль на этот период будет запрещен — за исключением случаев, одобренных специальной комиссией. Служба общей безопасности Израиля активирует мониторинг мобильных телефонов с целью отслеживания подтвержденных заболевших новым штаммом коронавируса «омикрон».

Вакцинированные или переболевшие израильтяне по прибытии в Израиль должны будут сделать ПЦР-тест, после чего отправятся на домашний карантин. При условии отрицательного второго ПЦР-теста на третий день они смогут выйти из карантина. Те, кто не пройдет дополнительное обследование на третьи сутки, должны будут уйти на полный карантин.

Невакцинированные израильтяне после приземления также должны будут сдать ПЦР-тест и отправиться на домашний карантин. При условии отрицательного результата второго анализа на седьмой день они смогут выйти из него. Те, кто не пройдет дополнительное обследование, буду обязаны уйти на двухнедельный карантин.

Напомним, ранее первые случаи заражения новым штаммом коронавируса, получившим название «омикрон», могли быть зафиксированы в Германии, Британии и Чехии. Член Совета Федерации, заслуженный врач Владимир Круглый предположил, что новый штамм уже мог проникнуть и в Россию, однако в Роспотребнадзоре это отрицают. Ученые считают, что новый вариант COVID-19 имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство.