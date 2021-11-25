Из Петербурга на Мальдивы запустят прямые рейсы в конце декабря

Полеты будет совершать авиакомпания Nordwind на Airbus A330-300. Самолеты будут прибывать в аэропорт имени Ибрагима Насира в Мале (столица Мальдивской Республики) один раз в неделю — по субботам.

Отмечается, что для путешественников составят туры на 7, 14 и 28 ночей. Помимо этого, запустят туры со стыковкой в Петербурге из Москвы на регулярном рейсе.

Туроператоры отмечают, что новогоднее путешествие на Мальдивы за неделю отдыха в трехзвездочном отеле обойдется от 419 тысяч рублей на двоих, а с вылетом из Москвы – от 412 тысяч рублей, отметили в АТОР.

Напомним, Россия снимает ограничения на полеты регулярных и чартерных рейсов на Кубу, в Мексику и Катар, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом. Запрет снимут с 1 декабря.