Россия снимет ограничения на полеты в Мексику и Катар

С 1 декабря Россия снимет ограничения на полеты на Кубу, Мексику и Катар.

Также страна с 1 декабря возобновит авиасообщение с Киргизией по маршрутам Жуковский — Бишкек и Жуковский — Ош с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте; из пунктов России, из которых возобновлено международное авиасообщение, в Иссык-Куль (Тамчи) с частотой 1 рейс в неделю.

Возобновляется авиасообщение с Вьетнамом по маршрутам Москва — Хошимин и Москва — Нячанг с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте и с Италией по маршруту Жуковский — Рим с частотой 2 рейса в неделю.

Увеличится количество рейсов между Россией и Казахстаном по маршрутам Жуковский — Нур-Султан, Жуковский — Алма-Ата и Жуковский — Шымкент с частотой 3 рейса в неделю, а также рейсы в Нур-Султан, Алма-Аты, Актау, Атырау, Актобе, Караганду, Усть-Каменогорск из Москвы и других городов России.

Еще добавят регулярных рейсов в Азербайджан по маршруту Москва — Баку до 14 рейсов в неделю. А из аэропортов РФ, из которых возобновлены международные полеты, в Баку до 2 рейсов в неделю на каждом маршруте.

Напомним, Россия с 1 декабря возобновляет авиасообщение с пятью странами мира — в том числе Аргентиной, Бразилией и Кубой. Решение приняли в оперштабе по борьбе с коронавирусом.