Россия и Венгрия договорились о взаимном признании COVID-сертификатов

«Взаимное признание есть не вакцин, а сертификатов о вакцинировании. Это работает. Вот Венгрия приняла такое решение, мы с венграми об этом договорились», — заявил Лавров.

Министр также отметил, что «на подходе еще целый ряд государств», с которыми должны заключить подобное соглашение. Однако глава МИД не пояснил, о каких именно странах идет речь.

Напомним, Россия снимает ограничения на полеты регулярных и чартерных рейсов на Кубу, в Мексику и Катар, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом. Запрет снимут с 1 декабря. А еще Словения возобновила выдачу россиянам всех видов виз — в том числе туристических. Подать документы на их получение можно уже с 19 ноября.