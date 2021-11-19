«С 19 ноября 2021 года посольство Республики Словения в Москве возобновляет выдачу всех типов виз гражданам Российской Федерации. В связи с пандемией COVID-19 заявления о выдаче виз можно подавать только через визовые центры VFS Global в России», — говорится в сообщении дипмиссии.

Туристов, привившихся от коронавируса вакциной «Спутник V», Словения принимает. Условие — с момента введения второй дозы препарата должно пройти не менее 14 дней. Сертификат вакцинации должен быть в цифровом или бумажном формате и с QR-кодом на английском языке. Детям до 12 лет сертификат не потребуется.

Те, кто не привился от коронавируса, могут предоставить справку о перенесенном в течение последних 6 месяцев заболевании. Непривитым по прибытии в Любляну придется соблюдать десятидневный карантин. Кроме того, как отмечает «Интерфакс Туризм», перед поездкой всем пассажирам нужно заполнить протокол путешествий.