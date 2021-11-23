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На Airbnb появилась вилла из фильма «Дом Гуччи». Ее можно арендовать за 1000 евро

Хотите почувствовать себя членом семьи Гуччи? Тогда возьмите в аренду на Airbnb старинную итальянскую виллу Бальбиано XVI века, которая мелькает в фильме «Дом Гуччи» Ридли Скотта.

Airbnb

По сюжету в здании на берегу озера Комо живет патриарх семьи Альдо Гуччи. Теперь настоящий владелец выставил ее на сайте Airbnb для аренды. Правда пожить там можно только одну ночь — 30 марта 2022 года. Гостям предоставят доступ к первым четырем этажам дома с шестью спальнями и шестью ванными комнатами, открытому бассейну, частному пирсу и лодочному домику.

За одну ночь проживания владелец просит всего 1000 евро. Оставить заявку на посещение виллы можно будет 6 ноября на сайте агрегатора.

Напомним, криминальная драма Ридли Скотта «Дом Гуччи» выйдет в российский прокат 2 декабря. Картина посвящена гибели Маурицио Гуччи, внука основателя бренда. Его убийство заказала бывшая жена Патриция Реджани, роль которой исполнила Леди Гага.

А ранее сервис по аренде жилья Airbnb и актриса Сара Джессика Паркер воссоздали знаменитую квартиру Кэрри Брэдшоу из сериала «Секс в большом городе». Показываем, как она выглядит!

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