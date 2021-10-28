«Не промахнись»: в Сети появился второй трейлер «Дома Gucci» с кадрами подготовки убийства наследника Гуччи

В ролике показали много новых кадров и деталей о роли Патриции Реджани в семье Гуччи. «Это не женская игра. Запомни это», — говорит девушке в видео Альдо Гуччи. Также узнаем, как познакомились, жили и разводились Патриция с Маурицио Гуччи. А еще как планировалось убийство наследника модного дома. В трейлере Реджани советует наемным убийцам не промахнуться при выполнении задания.

«Дом Гуччи» посвящен гибели Маурицио Гуччи — единственного наследника своего отца Родольфо Гуччи и главы модного дома Gucci, которого застрелили в 1995 году. Он получил три пули в спину и одну в голову от киллера. Виновной в организации убийства признали бывшую жену бизнесмена Патрицию Реджани.

«Фамилия Гуччи звучала так сладко, так соблазнительно... Синоним роскоши, стиля, власти. Но она же была их проклятьем. Шокирующая история любви, предательства, падения и мести, которая привела к жестокому убийству в одной из самых знаменитых модных империй мира», — говорится в синопсисе.

Фильм основан на книге Сары Гэй Форден «Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности», сценарий к картине написали Бекки Джонстон и Роберто Бентивенья. Идея снять ленту о трагической гибели внука Гуччио Гуччи принадлежала актрисе и кинопродюсеру Джианнине Фасио, супруге Ридли Скотта.

Главные роли в фильме исполнили Сальма Хайек, Адам Драйвер, Джаред Лето, Аль Пачино, Камилль Коттен, Джек Хьюстон, Джереми Айронс, Леди Гага, Мадалина Генея, Рив Карни и другие. Создатели картины получили полный доступ к архивам дома Gucci для работы над гардеробом героев. Кроме того, в фильме отметились такие бренды как Bvlgari (в нескольких ключевых сценах фильма Леди Гага была в украшениях ювелирного дома) и Sandro.