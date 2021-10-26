Когда Финляндия откроется для российских туристов? В Ассоциации туроператоров дали прогноз

Как считают в Ассоциации туроператоров России, вероятность открытия границ Финляндии в 2021 году мала. Представители туристического бизнеса не сомневаются, что, исходя из роста случаев COVID-19 в России, финская граница останется закрыта до конца текущего года. Они также считают, что Финляндия не признает российскую вакцину в одностороннем порядке — поэтому запуск железнодорожного сообщения, вероятно, массового туриста не коснется.

«Это будет ситуация, схожая с текущей. В Финляндию пустят обладателей ВНЖ, недвижимости, а также привитых иностранными вакцинами. Даже если разрешат въезд всем гражданам РФ, непонятно, как финская сторона будет контролировать прохождение прибывающими на «Аллегро» повторного теста и прохождение обязательного карантина до получения его результата. Вряд ли финны захотят так рисковать общественным здоровьем, чтобы принимать туристов из России», — приводит ассоциация слова наблюдателей.

Напомним, ранее власти Финляндии продлили ограничения на въезд в страну до 7 ноября. Решение было принято в целях борьбы с распространением коронавируса.