Власти Таиланда огласили список территорий, которые открываются для привитых от COVID-19 туристов

С 1 ноября в королевство смогут прибывать полностью привитые от коронавируса путешественники и не проходить карантин, если они прилетели на самолете из государств с низким уровнем распространения инфекции. В этот список включены 45 стран и одна территория. Соответствующий указ опубликовали в министерстве иностранных дел страны, пишет ТАСС.

Согласно документу для туристов будут доступны Бангкок, провинции Краби, Чонбури (город Паттайя, районы Бангламунг, Сирача, Саттахип, Бангсарай и остров Сичанг), Чиангмай (одноименный город, районы Дойтао, Марим, Матанг), Трат (остров Чанг), Бурирам (одноименный город), Прачуапкхирикхан (Хуахин, район Нонгка), Пхангнга, Пхукет, Ранонг (остров Пхайям), Районг (остров Самет), Пхетчабури (Ча-Ам), Лэй (Чиангкхан), Самутпракан (только район аэропорта Суваннапхум), Сураттхани (острова Самуи, Пханган и Тао), Нонгкхай (одноименная столица, районы Сангхом, Сичиангмай, Тхабо) и Удонтхани (одноименная столица, районы Бандунг, Кумпхавапи, Наюнггонгкхай, Прачаксинлапакхом).

Помимо этого, МИД опубликовал список из 45 стран и одной территории, откуда полностью привитые от коронавируса путешественники смогут прибывать без прохождения карантина, Россия пока в него не вошла.

Но для привитых «Спутником V» россиян разрешили прибывать в Пхукет еще с сентября и при этом не проходить семидневную самоизоляцию, а с 1 ноября — все районы Бангкока, Краби, Пхангнга, а также отдельные территории в Чиангмай, Паттайе, Хуахине. Правда остаются несколько условий: необходимо неделю находиться в пределах этих территорий и сдача двух ПЦР-тестов — по прибытии и на шестой-седьмой день.

Напомним, власти Таиланда упростили условия въезда для иностранных путешественников, в том числе из России. С 1 ноября действующую систему заменит более упрощенная ThaiPass. По новым правилам туристам перед поездкой необходимо заполнить формы на специальном сайте.